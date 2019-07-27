"Gurbetçi vatandaşlarımıza emeklilikte şok değişiklik" - Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, "Gurbetçi vatandaşlarımıza emeklilikte şok değişiklik" başlığıyla bir açıklama yaptı. Ete'nin açıklamasında "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye ‘de bulunan çalışmalarının üzerine eksik süreleri kadar yurt dışı borçlanma yaparak sigortadan emekli olabiliyordu.Son çıkan 7146 sayılı torba kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler. 31.07.2019 tarihi itibariyle yurt dışı borçlanma da yapılan değişiklik yürürlüğe girecek." ifadeleri yer aldı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'nin açıklaması şöyle:



"GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZA



Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bulunan çalışmalarının üzerine eksik süreleri kadar yurt dışı borçlanma yaparak sigortadan emekli olabiliyordu.Son çıkan 7146 sayılı torba kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler.



31.07.2019 tarihi itibariyle yurt dışı borçlanma da yapılan değişiklik yürürlüğe girecek.



Yapılan değişiklikleri kısaca maddeler halinde sıralayacak olursak;



1)Şu anda yurt dışı borçlanma yaparak SSK(4a) , Bağ- Kur(4b) Emekli Sandığı(4c) statüsünde emeklilik imkanı varken artık yurt dışı borçlanma yaptığınız süreler sadece BAĞKUR STATÜSÜNDE değerlendirilecek.



2) Emekli aylıkları hesaplanırken 5510 /53 deki esaslar dikkate alınarak hesaplama yapılacak ,Böylece 31.07.2019 tarihine kadar yurt dışı borçlanma için başvurmuş bir kadın gurbetçimiz 3600 gün için 98.208 TL yatırarak 2400 Lira SSK aylığı alabilecekken 1.08.2019 tarihinden sonra 5400 gün ile emekli olacak Sosyal Güvenlik Kurumuna 147.312 Lira en az yurt dışı borçlanma rakamı ödeyerek 1000 Lira aylık almak zorunda kalacaktır.



3)Borçlanma rakamı bugüne kadar en az asgari ücretin %32 si alınarak hesaplanırken bundan böyle %45 alınarak hesaplanacak, bu da bu yıl için 27,28 yerine 38,31 Lira demek bu da günlük rakamın 11 Lira artması demektir.



4)Yurt dış borçlanma yaparak emekli olmak için artık 3600 gün yerine en az 5400 gün borçlanma yapmak gerekecek,5000 gün ile emekli olan bir gurbetçimiz bundan sonra en az 7200 gün prim ödemek zorunda kalacaktır.



YAPILACAKLAR



1)Türkiye ‘de hiç çalışmanız yoksa Türkiye’ye gelip iki gün SSK (4a) kapsamında çalışın.Çalışıyor göstermeyin fiili olarak iki gün çalışın.



2)Hiçbir şekilde gelemiyorsanız o durumda vekalet ile başvuru yapın bu durumda bile borçlanmanız BAĞKUR ‘a sayılsa dahi %40 daha az ödeyeceksiniz.



3)Yurt dışından gelirken bulunduğunuz ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet cetveli ve ikametgah belgesi mutlaka alın.



4)Vekalet vererek işlemi SOSYAL GÜVENLİK UZMANINA yaptıracaksanız vekalette emniyet giriş çıkışlarını almak, başvuru yapmak , nüfus bilgilerinizi almak ,sosyal güvenlik kurumunda işlem yapmak gibi detaylı noter onaylı bir vekaleti mutlaka verin.



5)Yurt dışı borçlanma için ödeyeceğiniz rakama takılmayın bunu bu başvurudan sonra en erken 4 ay sonra ödeyeceksiniz.



6)Yurt dışı borçlanmada yıl seçmek oldukça önemlidir. Yurt dışı borçlanma rakamını 4 ay sonrada yatıramam param yok diyorsanız sadece 34.000 TL şimdi başvurup en erken 4 ay sonra ödeyerek dahi Türkiye ‘den SSK (4a) emekliliğini cebinize koyabilirsiniz. Bunu özellikle uzun yıllardır yurt dışında bulunanlar için söylüyorum.



7)Başvurular posta ile olabilir ama şu dönem bunu riske atmayın telafisi ne yazık ki yok.



8)Yurt dışı borçlanma ayrı, emeklilik farklıdır. Emekli aylığınızı hesaplayıp borçlanmayı ona göre yaptırmanız daha doğru olacaktır. Yıllarca yüksek aylıkla çalışan birisi borçlanılacak gün sayısı da azsa asgariden borçlanmamalıdır.



9)Düşük emekli aylığı ile karşılaşmamak için doğru borçlanma başvurusu yapılmalı borçlanma tutarları değil sadece işlem ücretleri sosyal güvenlik uzmanlarına ödenmelidir.



Bütün bunları 31.07.2019 tarihine kadar yetiştirmeniz gerekiyor. Yetişir yetişmez diye düşünmeyin.Planlama düzgün yapılırsa yetişir ,aksi takdirde yetişmez.Türkiye de son çalışmanız SSK (4a) veya Emekli Sandığı (4c) ise bu durumda sadece vekalet ile birlikte evraklarınızı Sosyal Güvenlik Uzmanınıza kargo ile ulaştırmanız yeterlidir.Son çalışmanız Bağkur ise ve Türkiye ‘ye gelme imkanınız yoksa yine zamdan etkilenmemek için evraklı göndererek işlemleri tamamlayabilirsiniz.



Son olarak düşünmeyin , harekete geçin yurt dışı borçlanma ile emeklilik sadece Türkiye ‘de var.Özellikle doğru yıllar seçilerek borçlanma yapılırsa 2500 TL altında maaş alan yok.Bunun bayram ikramiyesi, sağlığı sizden sonra yetim aylığı dul aylığı derken bir sürü geri dönüşü var.



Hepinize umut dolu bir haftasonu diliyorum."



ulusal.com.tr "GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZA EMEKLİLİK TE ŞOK DEĞİŞİKLİKYurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bulunan çalışmalarının üzerine eksik süreleri kadar yurt dışı borçlanma yaparak sigortadan emekli olabiliyordu.Son çıkan 7146 sayılı torba kanun ile artık sadece Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecekler.31.07.2019 tarihi itibariyle yurt dışı borçlanma da yapılan değişiklik yürürlüğe girecek.Yapılan değişiklikleri kısaca maddeler halinde sıralayacak olursak;1)Şu anda yurt dışı borçlanma yaparak SSK(4a) , Bağ- Kur(4b) Emekli Sandığı(4c) statüsünde emeklilik imkanı varken artık yurt dışı borçlanma yaptığınız süreler sadece BAĞKUR STATÜSÜNDE değerlendirilecek.2) Emekli aylıkları hesaplanırken 5510 /53 deki esaslar dikkate alınarak hesaplama yapılacak ,Böylece 31.07.2019 tarihine kadar yurt dışı borçlanma için başvurmuş bir kadın gurbetçimiz 3600 gün için 98.208 TL yatırarak 2400 Lira SSK aylığı alabilecekken 1.08.2019 tarihinden sonra 5400 gün ile emekli olacak Sosyal Güvenlik Kurumuna 147.312 Lira en az yurt dışı borçlanma rakamı ödeyerek 1000 Lira aylık almak zorunda kalacaktır.3)Borçlanma rakamı bugüne kadar en az asgari ücretin %32 si alınarak hesaplanırken bundan böyle %45 alınarak hesaplanacak, bu da bu yıl için 27,28 yerine 38,31 Lira demek bu da günlük rakamın 11 Lira artması demektir.4)Yurt dış borçlanma yaparak emekli olmak için artık 3600 gün yerine en az 5400 gün borçlanma yapmak gerekecek,5000 gün ile emekli olan bir gurbetçimiz bundan sonra en az 7200 gün prim ödemek zorunda kalacaktır.YAPILACAKLAR1)Türkiye ‘de hiç çalışmanız yoksa Türkiye’ye gelip iki gün SSK (4a) kapsamında çalışın.Çalışıyor göstermeyin fiili olarak iki gün çalışın.2)Hiçbir şekilde gelemiyorsanız o durumda vekalet ile başvuru yapın bu durumda bile borçlanmanız BAĞKUR ‘a sayılsa dahi %40 daha az ödeyeceksiniz.3)Yurt dışından gelirken bulunduğunuz ülkenin Sosyal Güvenlik Kurumundan hizmet cetveli ve ikametgah belgesi mutlaka alın.4)Vekalet vererek işlemi SOSYAL GÜVENLİK UZMANINA yaptıracaksanız vekalette emniyet giriş çıkışlarını almak, başvuru yapmak , nüfus bilgilerinizi almak ,sosyal güvenlik kurumunda işlem yapmak gibi detaylı noter onaylı bir vekaleti mutlaka verin.5)Yurt dışı borçlanma için ödeyeceğiniz rakama takılmayın bunu bu başvurudan sonra en erken 4 ay sonra ödeyeceksiniz.6)Yurt dışı borçlanmada yıl seçmek oldukça önemlidir. Yurt dışı borçlanma rakamını 4 ay sonrada yatıramam param yok diyorsanız sadece 34.000 TL şimdi başvurup en erken 4 ay sonra ödeyerek dahi Türkiye ‘den SSK (4a) emekliliğini cebinize koyabilirsiniz. Bunu özellikle uzun yıllardır yurt dışında bulunanlar için söylüyorum.7)Başvurular posta ile olabilir ama şu dönem bunu riske atmayın telafisi ne yazık ki yok.8)Yurt dışı borçlanma ayrı, emeklilik farklıdır. Emekli aylığınızı hesaplayıp borçlanmayı ona göre yaptırmanız daha doğru olacaktır. Yıllarca yüksek aylıkla çalışan birisi borçlanılacak gün sayısı da azsa asgariden borçlanmamalıdır.9)Düşük emekli aylığı ile karşılaşmamak için doğru borçlanma başvurusu yapılmalı borçlanma tutarları değil sadece işlem ücretleri sosyal güvenlik uzmanlarına ödenmelidir.Bütün bunları 31.07.2019 tarihine kadar yetiştirmeniz gerekiyor. Yetişir yetişmez diye düşünmeyin.Planlama düzgün yapılırsa yetişir ,aksi takdirde yetişmez.Türkiye de son çalışmanız SSK (4a) veya Emekli Sandığı (4c) ise bu durumda sadece vekalet ile birlikte evraklarınızı Sosyal Güvenlik Uzmanınıza kargo ile ulaştırmanız yeterlidir.Son çalışmanız Bağkur ise ve Türkiye ‘ye gelme imkanınız yoksa yine zamdan etkilenmemek için evraklı göndererek işlemleri tamamlayabilirsiniz.Son olarak düşünmeyin , harekete geçin yurt dışı borçlanma ile emeklilik sadece Türkiye ‘de var.Özellikle doğru yıllar seçilerek borçlanma yapılırsa 2500 TL altında maaş alan yok.Bunun bayram ikramiyesi, sağlığı sizden sonra yetim aylığı dul aylığı derken bir sürü geri dönüşü var.Hepinize umut dolu bir haftasonu diliyorum."