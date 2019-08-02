Yıllık izinlerini kullananların dönüş, Kurban bayramını memleketinde geçirmek isteyen gurbetçilerin geliş yolculuğu sürüyor. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı. Sınır kapıları hareketlendi.Kurban Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin ise geliş yolculuğu ,Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.Kapıkule'nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı.Ekipler, sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı.Geçen yıl temmuz ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 944 bin 940 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaparken, bu yıl temmuz ayında 1 milyon 10 bin 204 gurbetçi giriş yaptı.