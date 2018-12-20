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Gürcan Balık'a yeniden tutuklama kararı

FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski büyükelçi Balık hakkında başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi.

Gürcan Balık'a yeniden tutuklama kararı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklama kararı çıktı.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi Balık'ı, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırmış, 29 aydır cezaevinde bulunan sanık, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı kaydıyla hüküm kesinleşinceye kadar tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Balık'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına itirazda bulunmuştu.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Balık'ın tutuklanmasına karar erdi.

Mahkeme kararı, sanık Balık cezaevinden tahliye edilmeden uygulamaya konuldu.

Muhabir: Cemil Murat Budak-Serdar Açıl


Kaynak: AA
Etiketler; #Gürcan Balık #fetö
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