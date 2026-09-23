Gürkan Demir aktardı: Trump'ın BM'deki İran açıklamalarına Tahran'dan yanıt! “Yenilmiş bir ülkenin lideri gibi”

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, Nurdan Ebru Erdoğan'ın sunduğu Gün İçinden programına bağlanarak Tahran'daki son gelişmeleri aktardı.

TAHRAN'DAN İLK TEPKİLER

Demir'in aktardığına göre, İran'ın hem askeri hem siyasi kanadında Trump'ın açıklamalarının öncelikle ABD iç politikasına seslendiği değerlendirmesi öne çıkıyor. İran cephesindeki yorumculara göre bu açıklamalar, Washington'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşta girdiği stratejik çıkmazı ve çaresizliği de gözler önüne seriyor. Aynı çevrelerde, ABD Başkanı'nın yalnızca laf kalabalığı yaptığı, sözlü tehditlerle istediği değişikliği yaratamayacağı ve hedeflerine ulaşamayacağı görüşü savunuluyor.

Demir, canlı yayına bağlandıkları sırada İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri General Muhsin Rızai'nin devlet televizyonuna özel bir röportaj verdiğini belirtti.

RIZAI: "YENİLMİŞ BİR ÜLKENİN LİDERİ GİBİ SAVUNDU"

İran güvenlik bürokrasisinin üst kademesindeki isimlerden Muhsin Rızai, Trump'ın BM'deki konuşmasını değerlendirirken şu sözleri kullandı: "Yenilmiş bir ülkenin lideri olarak kürsüde savunma yaptı."

Rızai'ye göre Trump, kendisini barış yanlısı, İran'ı ise savaş yanlısı göstermeye çalıştı. Ancak Rızai, asıl savaş yanlısının ABD olduğunu savundu ve Trump'ı dünyanın en kötü şöhretli teröristi olarak nitelendirdi. Trump'ın konuşmasının tamamının yenilmiş bir suçlunun savunmasına benzediğini söyleyen Rızai, "Kim terörist? Siz mi, biz mi? Minab'daki çocukları, bizim gençlerimizi kim öldürdü? Siz mi, biz mi?" dedi.

Rızai, asıl terör gücünün Donald Trump olduğunu ifade etti. Trump'ın gerçeklikten kopuk, hayali bir konuşma yaptığını ve bunun kendisi açısından tarihi bir hata olduğunu belirten Rızai, "Bütün söylemi İran etrafında şekillenen ilk Amerikan başkanıdır." ifadesini kullandı.

Rızai'ye göre bu durum, İran'ın Trump'ın karşı karşıya olduğu en büyük sorun haline geldiğini gösteriyor. ABD siyasetinin en büyük sorununun İran olduğunu, İran'ın büyüklüğü olmasaydı bu gelişmelerin yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

''ARTIK KİMSE SİZE SÜPER GÜÇ OLARAK BAKMIYOR''

Trump, konuşmasında İran ordusunu ve nükleer tesislerini yok ettiklerini iddia etmişti. Rızai bu iddialara şu sözlerle karşılık verdi: "Biz sizin F-35'inizi vurduk. F-15, F-16 ve F-18'inizi vurduk. AWACS erken ihbar uçağınızı vurduk. Bölgedeki bütün üslerinizi vurduk. Dokunulmazlık algınızı yerle bir ettik. Dünyada artık kimse size süper güç olarak bakmıyor." Rızai ayrıca ABD'nin bölgedeki askeri üslerinde barınamadığını, askeri güçlerini açık denizlerdeki Diego Garcia Üssü gibi noktalara kaydırmak zorunda kaldığını öne sürdü.

İran'ın devrim lideri Ayetullah Seyit Ali Hamaney'in ve İranlı komutanların şehit olduğunu ancak ülkenin yeni bir lideri ve yeni komutanları bulunduğunu vurgulayan Rızai, İran'ın ayakta kalmaya devam ettiğini, meclisinin açık olduğunu ve üretimin sürdüğünü söyledi.

Son olarak Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasının ardından ABD'nin yerine George Washington uçak gemisini gönderdiğine dikkat çeken Rızai, Abraham Lincoln'deki askerlerin intihar etmeye başladığını ve psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. George Washington uçak gemisini de hedef alan bir operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Demir, Rızai'nin genel değerlendirmesini özetleyerek, Tahran'da Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının "yenilmiş bir ülkenin liderinin savunması" olarak görüldüğünü, İran'ın bittiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı ve ülkenin dimdik ayakta kaldığı görüşünün hakim olduğunu aktardı.

ABD VE İRAN ARASINDA ÜÇ SAATLİK GÖRÜŞME

ABD'den Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiği, görüşmenin üç saat sürdüğü öğrenildi. Demir, bu görüşmenin arabulucuların uzun süredir Tahran ve ABD arasında yürüttüğü temasların bir sonucu olduğunu belirtti. Görüşmenin sürpriz gerçekleştiğini ancak Katar ve Pakistan'ın, haziran ayında tıkanan müzakerelerin yeniden başlaması için bir süredir taraflar arasında mesaj taşıdığını söyledi.

Demir'in aktardığına göre İran, geçtiğimiz günlerde ABD'ye savaşın sona erdirilmesi, müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşma imzalanmasına ilişkin yedi maddelik bir şart listesi gönderdi. ABD tarafının ısrarıyla bu yedi maddenin değerlendirildiği ve bu kapsamda söz konusu görüşmenin gerçekleştirildiği bildirildi.

HÜRMÜZ VE ABLUKA TALEPLERİ

İran'ın hem müzakere masasında hem de askeri sahada ABD'nin başlattığı abluka, savaş ve yaptırımların sona ermesini istediğini belirten Demir, Tahran'ın taleplerini şöyle sıraladı: Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın bloke edilen mal varlıklarının serbest bırakılması ve deniz ablukasının kaldırılması.

Bir yanda savaş tehditleri sürerken diğer yanda İran'ın eli tetikte beklemeyi sürdürdüğünü, İran ordusunun olası yeni bir saldırıya karşı hazırlıklarına devam ettiğini kaydeden Demir, Pakistan ve Katar arabuluculuğundaki bu temasların "dostlar alışverişte görsün" niteliğinde değerlendirilebileceğini söyledi. Bunun nedenini ise tehdidin hâlâ sıcak olması ve savaş koşullarının sürmesi olarak açıkladı. Demir'e göre ABD geri adım atmadığı sürece İran'ın da teslim olması beklenemez; İran bu koşullara teslim olmayacağını defalarca duyurdu ve "savaşsa savaş, müzakereyse müzakere" tutumunu koruyor.

TEHDİTLER VE MÜZAKERE ARAYIŞI AYNI ANDA SÜRÜYOR

Programın sunucusu, Trump'ın kürsüden saldırgan bir dil kullanırken diğer yandan ABD'li temsilcilerin perde arkasında İran'la masaya oturmaya çalıştığını, nitekim bir görüşmenin de gerçekleştiğini hatırlattı. Bu tablonun sahadaki gerçek durumu yansıttığını ifade etti. Demir de bu değerlendirmeye katılarak, ABD'nin İran'ı tehdit ederek müzakere masasında bazı tavizler koparmaya çalıştığının görüldüğünü söyledi. Ancak savaş koşullarında, savaş sonrası ateşkes sürecinde ve belirli aralıklarla devam eden saldırılara rağmen ABD'nin İran'dan herhangi bir taviz koparamadığını vurguladı.

Demir, Trump'ın yok etme tehdidinin hem dünyada hem de İran'da nükleer silah kullanma tehdidi olarak yorumlandığını, Trump'ın nükleer silah ya da atom bombası kullanıp kullanmayacağının sorgulandığını aktardı. Buna karşın tehditlerin İran'da tam tersi bir etki yarattığını, İran'ın iradesinin daha da güçlendiğini ve toplumun daha fazla kenetlendiğini söyledi.

Demir sözlerini, ABD tarafındaki tabloyla tamamladı: Yükselen benzin fiyatları, tükenen petrol rezervleri, Trump'a yönelik artan tepkiler ve hem askeri hem siyasi alanda üst düzey isimlerin peş peşe istifa etmesi ya da görevden alınması. Demir, bunların ABD'de bir iç karışıklık tablosuna işaret ettiğini belirtti.