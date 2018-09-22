Gürkan Demir yazdı...

Emeklilikte yaşa takılanlar,

3600 Ek Gösterge,

Memurluk kadroları için atama isteyen engelliler,

Atama bekleyen engelli öğretmenler

Ataması yapılmayan öğretmenler,

Sözleşmeli öğretmen krizi,

Liseye yerleştirilemeyen öğrenciler,

Üretim için destek bekleyen çiftçiler…

Liste uzun.



Yurttaşların icra makamından beklediği onlarca talep var. Biri yerine getirilse diğeri eksik kalıyor. Eksik kalan başlıklar olunca mağduriyetler de haliyle artıyor.



3 bini aşkın engelli öğretmen atama bekliyor. Ve engelli yurttaşlarımızın ailelerini de hesap edersek mağdur sayısı 10 bine yaklaşıyor. Ancak pek gündeme gelmeyen, gözden kaçan bir konu bu.



"ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇTİ, SÖZLER TUTULMADI"



2016 yılında EKPSS (Engeli Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile yapılacak 500 kişilik atama ertelenerek 2018'in Haziran ayında yapıldı. Atamalar, 2016 ve 2018 yılında EKPSS'ye girenlerin arasında oldu. 2016 yılında yapılmayan atama 2018 yılında yapılınca haliyle bir yığılma oldu. Buna rağmen kadro sayısı artırılmadı. Şimdi ise öğretmenlik aşkıyla yanan binlerce engelli yurttaşımız ek atama istiyor. Bu atama taleplerini Kurban Bayramı öncesi dile getirdiler. Bir bayram müjdesi almak istediler ama beklenen olmadı.



24 Haziran seçimleri öncesi atama sayısının artırılmasını isteyen yurttaşlar önce AKP milletvekilleriyle görüştü. Ardından da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meclis'te bir araya geldi. Erdoğan, "Seçimden sonra atama sözü" verdi. Seçim bitti, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı, ancak hala ortada olumlu bir sonuç yok.



Ve onlar da toplumun birçok kesiminde var olan bir sitem içindeler: "Biz artık seçim malzemesi olarak kullanılmak istemiyoruz."



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI



Her biri ayrı ayrı branşa sahip olan engelli öğretmenlerimiz taleplerine karşılık bulamasalar da hala yeni bir atamanın yapılacağına inanıyorlar. Umutla, heyecanla, şevkle öğretmen olmayı bekliyor, istiyor, arzuluyorlar. Gözleri, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek müjdeli bir haberde. Ümit ediyoruz ki Bakanlık öğretmen olmak isteyen engelli yurttaşlarımızın bu sessiz çığlığını duyar ve bu atamaları en kısa zamanda yapar.