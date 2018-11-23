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Gürsel Tekin: HDP ile ittifaka olumlu bakıyorum

Partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. AKP'de gözler yarın yapılacak aday tanıtım toplantısına çevrildi. İktidar partisiyle yeniden ittifak masasına oturan MHP de Antalya'da 3 günlük kampa girdi. CHP ise başlangıç olarak 3 il ve 15 ilçede eğilim yoklaması kararı aldı.

Gürsel Tekin: HDP ile ittifaka olumlu bakıyorum

Yerel seçimlere yaklaşık 4 ay kaldı. Siyasi partilerdeki aday hareketliliği üst seviyede.

AKP gözler 24 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak aday tanıtım toplantısına çevrildi. 40 adayın ilan edileceği toplantı saat 14 yapılacak.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adaylığı kesinleşen isimlerin bazılarıyla telefonda bir kısmıyla ise yüz yüze görüşerek tebliğde bulunuyor. Bu kapsamda Erdoğan, İstanbul için adaylığı kesin olduğu belirtilen Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile de görüştü.

CHP'de ise İstanbul için birden fazla isim konuşuluyor. Gürsel Tekin, Muharrem İnce ve Akif Hamzaçebi  İstanbul'da aday olmak istiyor.

İstanbul adaylığı için ismi öne çıkanın ise Gürsel Tekin olduğu belirtiliyor. Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi Programına katılan Tekin, HDP ile ittifaka olumlu baktığını söyledi.

İyi Parti ile açıktan ittifak görüşmeleri yürüten CHP, HDP ile de arka kapı diplomasisi yapıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li Ahmet Türk ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.

İyi Parti ile yürüttüğü ittifak görüşmelerinde olumlu bir sona yaklaşan CHP, diğer yandan aday belirlemeye de devam ediyor. Daha önce 251 adayını açıklayan CHP, başlangıç olarak 3 il ve 15 ilçe için eğilim yoklaması kararı aldı. MYK'da alınan karara göre Çanakkale, Sinop ve Bilecik'te eğilim yoklaması yapılacak.

AKP ile yeniden yerel seçimler için ittifak masasına oturan MHP bir kez daha kampa girdi. 3 gün sürecek Antalya'daki kampa   Merkez Yürütme Kurulu, Merkezi Disiplin Kurulu üyeleri, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanı katılıyor.

​Yerel seçim stratejisinin tartışılacağı kampta, genel başkan yardımcılarının Cumhur İttifakı ve af teklifi gibi konularında sunum yapması bekleniyor.

Etiketler; #gürsel tekin #hdp
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