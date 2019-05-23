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Gürsel Tekin: Selahattin Demirtaş'ın desteğini bekliyoruz

CHP 23 Haziran'da yenilenecek seçimler için sırtını HDP oylarına yasladı. İmamoğlu, Kampanya Koordinasyon toplantısında HDP vurgusu yaptı, CHP Milletvekilleri de HDP seçmenine yönelik demeçler verdi. CHP'li Gürsel Tekin, seçimler için HDP'nin tutuklu eski Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan destek beklediklerini söyledi.

Gürsel Tekin: Selahattin Demirtaş'ın desteğini bekliyoruz

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim toplantısında HDP vurgusu yapmıştı. Toplantının ardından da yeni açıklamalar geldi HDP'nin CHP'ye desteği konusunda.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 23 Haziran için HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Tekin, K24'e verdiği röportajda “Büyük bir olasılıkla Sayın Demirtaş'ın 23 Haziran seçimlerine dönük bir mesajı olacaktır. Ben bu mesajın bir önceki yerel seçimlerde verdiği mesaja benzer olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. "Kesinlikle desteğini bekliyoruz" dedi.

Benzer açıklamalar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel Kürt seçmenle aralarındaki ilişkinin suni bir ilişki olmadığını söyledi. HDP'nin Kürt seçmenleri için "Her şey çok güzel olacak derler diye düşünüyoruz” diye konuştu. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #gürsel tekin #hdp
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