Gürsel Tekin Ulusal Kanal’a konuştu: “CHP fabrika ayarlarına dönmeli”

Fikir Meydanı programına katılan CHP İstanbul Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, parti içi disiplin ve bölgesel gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adnan Türkkan’ın sunduğu Fikir Meydanı programına konuk olan CHP İstanbul Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, partisinin geleceğine yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Gürsel Tekin, Fikir Meydanı'ndaki değerlendirmelerinde, CHP'nin siyasal gücünü ve çizgisini yeniden kazanması için temel ilkelere dönüş yapması gerektiğini ifade ederek ''CHP fabrika ayarlarına dönmeli." dedi.

“YOLSUZLUK ŞÜPHELİLERİNİN ÜYELİKLERİ ASKIYA ALINMALI”

Tekin, CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının ve kamuoyundaki itibarının zedelenmemesinin öncelikli olduğunu belirterek, özellikle yolsuzluk iddialarına karışan isimlerle ilgili katı bir disiplin mekanizmasının devreye sokulması gerektiğini savundu. Tekin, bu konuda net bir çözüm önerisi sunarak şunları dile getirdi: "CHP'nin adliyelerden kurtulması ve kurumsal kimliğini koruması için yolsuzluk şüphelilerinin üyelikleri askıya alınmalı."

“ABD VE İSRAİL TÜRKİYE’YE KARŞI OYUN KURUYOR”

Gürsel Tekin, parti içi konuların yanı sıra Türkiye'nin bölgesel konumuna da değindi. ABD ve İsrail'in bölgede yürüttüğü politikaların Türkiye'nin ulusal çıkarlarına karşı olduğunu iddia eden Tekin, "ABD ve İsrail bölgede Türkiye’ye karşı oyun kuruyor. Süreç desteklenmeli." ifadelerini kullandı.

Fikir Meydanı programında yapılan açıklamaların tümüne aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz: 

Programın tamamını izlemek için tıklayın

ulusal kanal adnan türkkan Fikir Meydanı gürsel tekin
