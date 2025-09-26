Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, uzun süredir gündemde olan isimlerle ilgili kararını açıkladı. “CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.09.2025 tarihli toplantı kararına göre, Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesinde yer alan ‘partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak’ hükmü uyarınca partiden kesin olarak ihraç edildi.”

MYK’DEN YDK’YE SEVK EDİLEN İSİMLERİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Toplantıda yalnızca ihraç kararı alınmadı. Yüksek Disiplin Kurulu, başka isimlerle ilgili de kritik kararlar açıkladı. “Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbirli olarak kesin çıkarma talebiyle YDK'ye sevk edilen Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez'in sevk kararına yaptıkları itirazların reddine karar verildi. Bu isimler hakkındaki tedbirin devam edeceği bildirildi.”