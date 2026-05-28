Gürsel Tekin'den CHP Genel Merkezi çıkışında açıklama: "Kılıçdaroğlu itiraz edenlerin varlık sebebi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevinin düşmesinin ardından Gürsel Tekin, Genel Merkez binasına giderek çeşitli temaslarda bulundu. Gerçekleştirdiği ziyaretin bitiminde binadan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, partinin geleceğine ve son dönemde alevlenen parti içi tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kameralar karşısında net mesajlar veren Tekin, “Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebi” dedi.

"AMERİKA'YLA İRAN BİR ARAYA GELEBİLİYORSA..."

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki konumuna ve kendisine yönelik itirazlara değinen Tekin, konuyu uluslararası ilişkilerden bir örnekle örneklendirerek şu ifadeleri kullandı: “Siz ne görüyorsunuz CHP için gelecekten? Yani Amerika'yla İran bir araya gelebiliyorsa bir müzakere başlatabiliyorsa Sayın Kılıçdaroğlu aynı zamanda bugün itiraz eden arkadaşlarımızın varlık sebebi. Yani bizler gibi böyle tırnaklarıyla particilik yapan ne bileyim işte pankart asan, dayak yiyen insanlar değil. Arkadaşlarımız, sayın genel başkanımız böyle bir imkan tanıdı ve iyi de oldu.”

Tekin, parti içi mekanizmaların ve yaşanan uyuşmazlıkların adliye koridorlarına taşınmadan, parti bütünlüğü içinde çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Açıklamasına Kılıçdaroğlu ve Özel isimlerini anarak devam eden Tekin, çağrısını şu sözlerle tamamladı: “Her arkadaşımız her arkadaşımız ya arkadaşlar bir durun. Her arkadaşımız iyi görevlilere geldi. Şimdi kendilerinin varlık sebebi olan Sayın Kılıçdaroğlu'na yapmaları gereken bir araya gelip Cumhuriyet Halk Partisi bizim Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de Sayın Özel için de hepimiz için aslolan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini zedelemeden tartıştırmadan yapılması gereken çok basit şeyler var. Bu süreci el birliğiyle nasıl çözebiliriz? Yani adliye koridorlarında bir daha asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılmayacağı bir süreci bir mekanizmayı başlatmak bu kadar kolay bir iş. Bunun için inşallah”

Parti içerisinde alınan "mutlak butlan" kararı sonrasında Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevi hukuken sona ermişti. Bu gelişmenin ardından bir süredir sessizliğini koruyan Tekin, gerçekleştirdiği son genel merkez ziyaretiyle birlikte parti içi muhalefet ve kurumsal kimlik eksenindeki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmış oldu.