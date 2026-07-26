Gürsel Tekin'den "paralı figüran" iddialarına sert yanıt: "Üzerine gideceğiz!"

Söz konusu iddiaların arkasında kirli bir kumpas olduğunu belirten Tekin, olayı "FETÖvari bir tuzak" olarak nitelendirdi ve komployu kuranların tespiti için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Gürsel Tekin; salondaki organizasyon detaylarını, yaşanan gerginliğin arka planını ve "şeytan üçgeni" olarak tanımladığı yapının partiyi hedef alan planlarını ayrıntılarıyla aktardı.

"PARA HARCAYACAK DURUMUMUZ YOK"

Salon organizasyonu ve katılım süreçlerine değinen CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çamur medyanın operasyonuna karşı karşıya kalmamak için salonumuz sınırlı sayıda olduğu için arkadaşlarımızın isimlerini aldık. Biz yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 10 aydır buradayız. Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz. Birçok arkadaşlarımız kendi imkanları ile geliyor. Bir kısım genç arkadaşımız da sayı çok olunca bizden ulaşım desteği istedi. Onun dışında para harcayacak durumumuz yok."

"BU FETÖ'CÜLERİN TEZGAHININ SORUMLUSU KİMSE ÜZERİNE GİDECEĞİZ"

İddiaların kaynağına yönelik savcılara çağrıda bulunan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize salona tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Ajans, cast... Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar. Şişli Gençlik Kolları Başkanı'mıza sorduk, tanıyor musunuz: Yok. İki kişi bilebilir. Bir bu kirli tuzağı kuran medya ikincisi devletimizin savcıları soruşturma ile bilir. Gece hemen suç duyurusunda bulunduk. Hiçbir kirli tarafta olmadık, kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu FETÖ'cülerin tezgahının sorumlusu kimse gideceğiz üzerine. 70 kişi eksik olsa ne olur fazla olsa ne olur."

"YAPACAĞINIZ HER TÜRLÜ REZİLLİĞİN AĞIR BEDELLERİNİ ÖDERSİNİZ"

Salonda ve sonrasındaki etkinliklerde yaşanmak istenen provokasyonlara dikkat çeken Gürsel Tekin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önce bir araba geliyor, salona gelecekler. Salonda genel başkan konuşurken negatif slogan atacaklardı. Bizi linç edecekler diyorlar. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedellerini ödersiniz. Cenaze töreninde kirli medyalarda Kılıçdaroğlu protesto ediliyor diyorlar. Bu arkadaşlar CHP'li değiller. CHP'deki iç kavganın tarafı neden oluyorlar. Dertleri varmış. Koskoca bu salonun etrafında 700-800 arkadaşımız içeri giremedi."

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

Medya ve siyaset ilişkilerine dair tepkisini sürdüren Tekin, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Şeytan üçgeni dediğimiz bu üçgen ne zaman itirafçılarla ilgili laf etsem bu kirli medyanın kimyası bozuluyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü, iş adamlarıdır. Kurumlarında kudretli durmanın yolunu arar ve siyasetçi satın alırlar. Bu kişi CHP'nin iki önemli aktörünü satın almış. Özgür Karabat ikincisi Burhanettin Bulut. Burhanettin Bulut medya satın almaya bakan kişi. Birgün Gazetesi'ne çok üzüldüm. Nasıl kirlendiniz yahu? Bu ne? Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor Burhanettin de gazeteleri satın alıyor. Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu. Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun."