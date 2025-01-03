Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen “Gürz-35” operasyonları kapsamında 42 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe
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Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya platformları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Ayrıca operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında benzer operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gürz-35 operasyonu ile 17 ilde DEAŞ’a darbe
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