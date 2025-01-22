"Gürz-39” ve “Gürz-40” operasyonları: 43 ilde 240 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlar, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, İzmir, Mardin, Van ve daha birçok ilde düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarının ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda şu sonuçlara ulaşıldı:

240 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Propaganda ve Finansman Faaliyetleri: Yakalanan kişilerin örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler: Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıslar da yakalananlar arasında yer aldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin huzur ve güvenliği için kararlılıkla mücadelemiz sürecek. Bu operasyonlar, terör örgütlerinin hiçbir şekilde barınamayacağının açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.