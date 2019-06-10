Gıda maliyetlerindeki artış gıda güvenliğini tehdit ediyor. Araştırmalar son bir yılda dünyada 420 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar konunun ciddiyetine dikkat çekiyor.

Son istatistikler, sağlıklı gıdanın yaşam kalitesini ve insan ömrünü doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.7 Haziran bu yıl ilk kez Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlandı. Güvensiz gıda nedeniyle ise son bir yılda dünya genelinde yaklaşık 420 bin insan hayatını kaybetti.Sağlıksız gıdayı maliyetlerdeki artış da olumsuz yönde etkiliyor. Pahalı ürünlerin sahte ve taklit ürünleri ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, besin değeri düşük bu ürünlere talebin arttığını belirtiyor.Bu kapsamda hayvancılık politikası, sağlıksız gıdadan hayatını kaybeden kişi sayısını azaltmak için de oldukça önemli.Peki güvenli gıda tüketimi için nelere dikkat edilmeli?"Tarım bakanlığı tarafından işletme veya onay belgesinin olup olmadığına dikkat edilmeli. Ambalajların içeriğine bakmaları gerekiyor. Besin değeri düşük kalorisi yüksek olan besinlerden uzak durmaları gerekiyor. Ambalajlarda bombeo olması parçalanmış olmaması gerekiyor son kullanma tarihi kontrol edilmeli."Et ve süt ürünleri için de dikkat edilmesi gereken önemli hususlar var. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, önemli uyarılar yaptı."Et süt balık gibi ürünlerde de veteriner hekim çalışma izni belgesinin olup olmadığını sormaları gerekiyor. Yoksa belge alınmamalı.. Et de renk değişimi olan yumuşama hissi olan koku veren bu tür ürünleri de kesinlikle kullanılmasını tavsiye etmiyoruz."