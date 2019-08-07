Amerika ile yürütülen Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı. 3 gün süren görüşmelerle ilgili açıklama Millî Savunma Bakanlığından geldi. Yazılı açıklamada "Güvenli Bölge inşasının ABD ile koordinesi konusunda Müşterek Harekât Merkezi kurulacağı" belirtildi. Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk tedbirlerin bir an önce uygulanacağı da kaydedildi.

Türk ve Amerikalı askeri yetkililerin Suriye'nin kuzeyi için yürüttüğü Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı.



5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılan görüşmeler sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada alınan kararlara yer verildi.



Terör örgütü PKK/PYD, IŞİD bahanesiyle Menbiç ve Fırat'ın doğusunu işgal etmişti. ABD terör örgütüne 20 bini aşkın TIR ile askeri malzeme sevkiyatı yaptı.



PKK varlığını "beka" sorunu olarak gören Türkiye ise sınır hattında son yılların en büyük askeri yığınağını yaptı. Güvenli Bölge görüşmeleri bu koşullarda yapıldı. Amerika'nın son görüşmelerde masaya güvenli bölge için "15 kilometre derinlik, 140 kilometre uzunluk" önerisini getirdi. Türkiye ise en az 32 km derinliğinde, 400 kilometre uzunluğunda bir Güvenli Bölge kurulmasını istiyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıktaki görüşmeleri değerlendirdi. Amerika'nın gerekli adımları atmaması durumunda Türkiye'nin gerekli hazırlığını yaptığını bir kez daha vurguladı.





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