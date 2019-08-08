Ankara-Washington hattında güvenli bölge görüşmelerinde mutabakat sağlandığı açıklandı, ancak detaylar netleşmedi. Güvenli bölge derinliğinin kaç kilometreden oluşacağı merak konusu. Hükümet, kurulması hedeflenen "Müşterek Harekât Merkezi"ni işaret etti. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada ise ABD'nin hedefine dikkat çekildi.

Ankara ile Washington Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge kurulması konusunda mutabık kaldı. Ancak bölgenin nasıl oluşacağına ilişkin ayrıntılar netleşmedi.



Milli Savunma Bakanlığı, Güvenli Bölge için Türkiye'de ABD ile Müşterek Harekât Merkezinin kurulacağını açıklamıştı. Bölgenin derinliğinin nasıl olacağı sorusuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harekat merkezini işaret ederek yanıt verdi.



Amerika ile PKK/PYD'nin Menbiç'ten 90 gün içinde çıkartılması için de mutabakat yapılmıştı. Ancak mutabakat uygulanmadı. Çavuşoğlu, benzer tablonun yaşanması halinde Türkiye'nin inisiyatif alacağını vurguladı.



Güvenli Bölge müzakerelerine ilişkin Vatan Partisi'nden de bir değerlendirme geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Koray, Amerika'nın Türkiye karşıtı tavırlarına dikkat çekti, "Askeri operasyon masada olmalı" dedi.





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