Güvenli turizm için dev denetim: O şehirde 95 otel kapatıldı!

Muğla, turizmdeki kaliteyi artırmak ve güvenli bir tatil deneyimi sağlamak amacıyla büyük bir denetim operasyonu başlattı. İl genelindeki 503 otel ve turizm tesisi, yerinde yapılan incelemelerle güvenlik standartları açısından değerlendirildi.

Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bu denetimlerde eksiklikleri tespit edilen 95 tesisin faaliyetleri, eksikliklerini tamamlayana kadar geçici olarak durduruldu. 392 tesisin ise denetimleri devam ediyor.

SADECE OTELLER DEĞİL, GENÇLÜK TESİSLERİ DE DENETLENDİ

Muğla’daki turizm tesislerinin yanı sıra, gençlik ve spor tesisleri de denetimlere tabi tutuldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren 11 yurt, 8 gençlik merkezi ve 17 spor tesisi olmak üzere toplamda 36 tesis ve 70 yapının denetimi tamamlandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu denetimlerin sadece bir başlangıç olduğu ve güvenli, sürdürülebilir turizm için benzer denetimlerin devam edeceği vurgulandı.