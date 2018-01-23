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Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı.

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 12.10'da başlayan toplantı, basına kapalı yapılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #beştepe #güvenlik zirvesi #cumhurbaşkanı erdoğan
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