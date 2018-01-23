Afrin gündemli kritik "Güvenlik Zirvesi" Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın toplantı sonrasında yaptığı açıklamada operasyondaki son gelişmeleri aktardı. Açıklamada harekatla ilgili dikkat çekilen noktalar sınırlarımızın güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne verilen önem oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırlarımızdaki terör koridoruna karşı yürüttüğü Afrin harekatını gündeme alan "Güvenlik Zirvesi" Beştepe'de yapıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.



Erdoğan'ın büyük kırmızı bir dosya ile katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.



Kalın operasyonun başarılı bir şeklilde yürütüldüğünü ifade etti.







GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir.



Kalın operasyondaki önceliklere değindi, "Sınır güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne" dikkat çekti







GÜVENLİK ZİRVESİ AÇIKLAMASI

Güvenlik toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde, Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır.Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, bunun en somut örneğidir.



Sosyal medyadaki provakasyonlara karşı da uyardı Kalın. "Moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür" dedi ve ekledi, "Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz."



Kalın, operasyonların bölücü terör örgütü tamamen temizlenene kadar devam edeceğinin altını çizdi.