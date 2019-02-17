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Güvenlik işçileri toplu sözleşme hakkını tekrar istiyor

900 bin güvenlik emekçisini ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin toplu sözleşme hakkının ellerinden alınması ciddi gelir kayıplarına neden oldu. Asgari ücret ve görev farkı ücretleri maaşlarına yansıtılmadı.

Güvenlik işçileri toplu sözleşme hakkını tekrar istiyor

DİSK’e bağlı Özel Güvenlik İşçileri Sendikası üyeleri, İzmir’de Çalışma Bölge Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

24 Aralık 2017’de kamuda taşeron çalışan 320 bin güvenlik işçisi kadroya geçti. Ancak 2020’ye kadar toplu sözleşme hakları elinden alındı. Böylece kadrolu-kadrosuz 900 bin emekçi asgari ücret ve görev  farklarından mahrum kaldı.

Taşerondan kadroya geçen emekçilerin ücret zammını Yüksek Hakem Kurulu yüzde 4 olarak belirledi. Güvenlik Sen Genel Başkanı Serdar Aslan, toplu sözleşme için düzenleme yapılmasını istedi. İşçiler ücret zammından mahrum bırakıldığı gibi sosyal haklarını da alamıyor.

Güvenlik işçileri “696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname”nin taşeron sistemini arattığını düşünüyor. Toplu sözleşme haklarının olmaması ile enflasyon oranları hesaplandığında işçilerin iki yıllık kaybı yüzde 36 olarak hesaplanıyor.

 
HABER-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
 

 

Etiketler; #izmir #disk
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