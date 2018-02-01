Amerika'dan gelen "Menbiç'ten çekilmeyeceğiz" açıklamaları, Türkiye'nin kararlılığını engelleyemedi. Güvenlik kaynakları, Ankara'nın şartlar ne olursa olsun Menbiç'e operasyon yapacağını belirtti. Washington'un oyalama taktiği izlediğini belirten kaynaklar, Amerika'nın mecburi olarak geri çekileceğini vurguladı

Amerika, terör örgütü PKK/PYD'den desteğini çekmese de Ankara'nın "Menbiç" kararlılığı sürüyor.



Afrin Harekatı'nın ardından Türk Ordusu'nun yeni hedefi Menbiç'i terör örgütü PKK/PYD'den temizlemek. Amerika ise Menbiç'ten askerlerini çekmeme konusunda ısrarcı.



Son açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel'dan geldi. Votel, terör örgütü PKK/PYD'nin çatı örgütü SDG'yi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Amerikalı general bir süre önce de Menbiç'ten askerlerini çekmeyeceklerini açıklamıştı.



Washington'dan gelen açıklamalara karşı ise Ankara'nın kararlılığı sürüyor.



Ulusal Kanal'a konuşan güvenlik kaynakları, şartlar ne olursa olsun Menbiç'e yönelik operasyonun yapılacağını vurguluyor.



Amerika'nın açıklamalarla Türkiye'yi oyalamak istediğine dikkat çeken kaynaklar, Amerikalı askerlerin geri çekilmek zorunda kalacağını vurguladı.



Güvenlik kaynakları Amerika'nın Türkiye'yi Menbiç'te nasıl oyaladığını da anlattı. Ankara'nın "PKK Menbiç'ten çekilmedi" görüşüne karşı Washington'la 10'un üzerine toplantı yapıldı. Toplantılarda Menbiç'i izleme komitesi oluşturuldu. Türk heyetler, Amerika'nın çizdiği güzergahta Menbiç'in içinde gözlem yaptı.



Güvenlik kaynaklarına göre Amerika'nın hedefi Türkiye'yi oyalamaktı. Kaynaklar oyalama taktiğine Ankara'nın operasyonel karşılık vereceğini belirtti.



Amerika'nın Menbiç'ten 50-60 kadar askeri olduğunu belirten kaynaklar, Rusya'dan bu noktada Türkiye'ye karşı bir tavır almayacağını da ifade etti.



HABER: ERAY ÇELEBİ

ulusal.com.tr