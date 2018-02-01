Doğu illerinde operasyonlara asker ile birlekte katılan güvenlik korucuları, Afrin operasyonu için de hazır olduklarını söyledi. Şırnak'ta kar-kış demeden operasyona çıkan korucular, "Sadece Afrin değil, devletimizin emrettiği her yere gideriz" diyor

Güvenlik korucuları, terör operasyonlarında Mehmetçik ile omuz omuza operasyonlara katılıyor. Öncelikleri vatan...



Şırnak Kato Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bölgede kar kalınlığı bir metreyi geçiyor. Güvenlik korucuları da askerin yanında arazi arama-tarama faaliyetlerine katılıyor.



Onlar gerekirse Zeytin Dalı Harekatı'na katılmaya da hazır.



Yurtiçinde teröristlere geçit vermeyen korucularımız, her zaman olduğu gibi yine Mehmetçik için operasyona gideriz diyor.



Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor.



ulusal.com.tr