Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü YPG-PKK'nın 'Ya Zehra' ve 'Lebbeyk ya Huseyn' nidaları üzerinden bu topraklara kurduğu tuzağa dair açıklamalar yaptı. Ağar, "Bu tür kurgulanmış, uyarlanmış ve işleme konmuş haber-görüntü ve eylemler, Türkiye, İran, Suriye ve Irak başta bu coğrafyada yaşayan halklara kurulmuş büyük bir tuzaktır" ifadelerini kullandı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "YPG/PKK’nın “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn” nidaları üzerinden bu topraklara kurduğu TUZAK!" başlıklı bir analiz yayınladı.



Analiz şu şekilde:



"Fotoğraflardakiler Afrin’de YPG/PKK içinde Mehmetçik’e kurşun sıkarken imha edilen PJAK’ın (yani İRAN PKK’sının) silahlı kanadı YRK’lı teröristler.



Toplu görsel YPG/PKK’ya ait. T/Ö’ü yayınlamış. Kimlikleri gösteren foto ise ÖSO’ya ait. Sahada imha edilen teröristlerin üzerinden çıkmış.



Burada çok net bir ispat var. İran’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve üniter yapısını hedef almış teröristler, bir araya gelmiş, bize kurşun sıkıyorlar.



Hal böyle iken ve gerçek bütün çıplaklığıyla ortadayken; İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın ve Türkiye’nin toprak bütünlüklerini ve üniter yapılarını hedef alan KCK/PKK/PJAK/PYD’nin YRK/HPG/YPG gibi silahlı terörist ayakları 4 ülkede eş zamanlı terör üretip, sürekli geçiş yapıp, alan değiştirken, her bir tarafta kurşun sokarken, ‘cesetleri dahil’ iz ve ispat bırakırken, PKK ve YANCILARININ SERVİS ETTİĞİ VERİLER üzerinden, MEZHEBİ VE MEŞREBİ TUZAĞA DÜŞMEK DE NEREDEN ÇIKTI?



“SÖZDE” Afrin’de YPG/PKK içindeki Şİİ/Nusayri unsurlar “Ya Zehra(!)”, “Lebbeyk ya Huseyn(!)” gibi nidalarla MEHMETÇİK’e kurşun sıkıyor, ateş açıyormuş, Mehmetçik’lerimizi şehit ediyormuş. Hizbullah gibi Şii orijinli unsurlar PKK’ta savaşçı gönderiyormuş!



Bu tür kurgulanmış, uyarlanmış ve işleme konmuş haber-görüntü ve eylemler, Türkiye, İran, Suriye ve Irak başta bu coğrafyada yaşayan halklara kurulmuş büyük bir tuzaktır.



Nasıl YPG/PKK, Suriye’deki Sünni Arapla/Nusayri Arap arasındaki iç savaşı kullanarak bu günkü pozisyonuna gelmişse, bugün de MEZHEBİ ve MEŞREBİ FİTNEYİ-DÜŞMANLIKLARI ve ÇATIŞMALARI KULLANARAK, TÜRKİYE’yi, SURİYE’yi, İRAN’ı ve IRAK’ı birbirine düşürmenin, aradan sıyrılmanın ve BİR DEVLET KURMANIN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR.

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KCK/YPG/PKK sadece etnik düşmanlığı ve fitneyi değil, MEZHEBİ ve MEŞREBİ fitne-düşmanlık ve çatışmaları kullanan ve buradan coğrafyadaki ülkeleri parçalamaya çalışan AYNI IŞİD gibi VEKALET BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.



Not: “YRK”, İran PKK’sı PJAK’ın silahlı kanadıdır. Orijinal kısaltmadır. Harflerde bir tevil, bir hiciv yada AMİYANE BİR GÖNDERME YOKTUR."



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