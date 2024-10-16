Güvenpark saldırısı davasında sanığa 5 bin yıl hapis cezası

PKK terör örgütü tarafından 13 Mart 2016'da Ankara'daki Güvenpark otobüsleri duraklarına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 4'ü çocuk 36 kişi hayatını kaybetmiş, 32'si çocuk olmak üzere toplam 344 kişi yaralanmıştı.

Güvenpark saldırısına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 344 kişiye cinayete teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası verildi. Dolaşan'a ayrıca "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira para cezası da verildi.

DAVA

Süreç Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede PKK/KCK terörünün üst düzey isimleri olan Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanık yer aldı. İlk duruşma 19 Haziran 2017'de yapıldı ve 21 Kasım 2018'de dava kararına bağlandı.

Mehmet Veysi Dolaşan dışında, sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç da "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldılar. Ayrıca iki sanık da "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 16 yıl hapis ve 200 bin lira para cezasına çarptırıldı.

"Silahlı teröre bağlanma" suçundan Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezasına mahkûm oldu. "Terörizmi finanse etmek" suçlamasıyla Suphi Akbaş 8 yıl, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise Neval Basut ve Uğur Ayçil 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu süreçte bazı sanıklar yaşamlarını yitirdiği için haklarındaki davalar azaltıldı. Saldırının planlayıcılarından Vahit Ayçil'e yardım eden sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin için ayrı bir iddia hazırlandı. Bu sanıklar da terör nedeniyle yardım suçundan 15'er yıl hapse mahkûm edildi. Her iki dosyasının da protokol süreci devam ediyor.