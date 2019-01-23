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Haberler: Hadi'den herkese joker kodu (Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba Zor Hadi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu)

Popüler yarışma Hadi'de teknik arıza yaşandı, yarışma iptal edildi. Hadi'den yaşanan teknik aksaklık sebebiyle iptal edilen yarışmaya dair açıklama geldi. Açıklamada yarışmanın önümüzdeki günlerde tekrar edileceği belirtildi. Ayrıca, yarışmaya katılanların hesaplarına joker tanımlanacağı ifade edildi. Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 20.30 Zor Hadi yarışmasının joker kodu belli oldu. Kod: 8YJ4RD 10 bin lira ödüllü Zor Hadi bu akşam 20.30'da. Hadi tarafından 30 bin adetle sınır olan joker kodunun Dergilik'te olduğu belirtildi. İşte 23 Ocak 2019 Çarşamba Hadi 12.30 ve 20.30 joker kodu ipucu sorusu

Haberler: Hadi'den herkese joker kodu (Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba Zor Hadi 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu)

Popüler yarışma Hadi'de teknik arıza yaşandı. Arıza sebebiyle yarışma iptal edildi.

İptalin ardından yarışmaya dair açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, yarışmanın iptal edilmesinin nedeni teknik aksaklık yaşanmasıydı.

Yarışmanın önümüzdeki günlerde tekrar edileceğinin altı çizildi.

HADİ'DEN HERKESE JOKER KODU

Öte yandan yaşanan iptalin sonrasında tekrar edilecek yarışmaya katılan tüm yarışmacıların hesaplarına joker kodu tanımlanacağı ifade edildi.

23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU

Hadi tarafından bugünkü 12.30 yarışmasında dair ipucu sorusu paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "hadiciler 12.30’da başlayacak Orta Şekerli hadi için hazır mıyız? Hadi şimdi, biraz coğrafya bilgilerimizi yoklayalım ve ipucunu yakalayalım. Geliyor... "Eş yükselti" anlamına gelen coğrafi terim hangisidir?" denildi.

23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA ZOR HADİ 20.30 JOKER KODU

Bugün 23 Ocak 2019 Çarşamba günü 20.30 Zor Hadi yarışmasının joker kodu belli oldu. Kod: 8YJ4RD

10 bin lira ödüllü Zor Hadi bu akşam 20.30'da. Hadi tarafından 30 bin adetle sınır olan joker kodunun Dergilik'te olduğu belirtildi. Joker kodunun hata vermesi durumunda Dergilik uygulamasından jokerinizi alabilirsiniz.

JOKER KODU: 8YJ4RD

Hadi bilgi yarışmasının bu akşamki büyük ödülü Dergilik'ten. Bu akşam 20.30'da başlayacak 10.000 TL büyük ödüllü Zor Hadi'nin 30.000 jokeri belli oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi 23 ocak çarşamba ipucu sorusu #hadi 23 ocak çarşamba joker kodu #hadi bugün joker kodu
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