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Hükümetten Twitter açıklaması

Haberler: Marmaray kapalı mı, neden kapalı? Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu ne zaman açılacak

Marmaray'ın Ayrılık Çeşmesi istasyonuna giden İstanbullular büyük bir şokla karşılaştı. İstasyonun kapalı olduğunu gören vatandaşlar, çaresiz kaldı. TCDD tarafından yapılan açıklamada bölgede bir süre çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Peki, Ayrılık Çeşmesi istasyonu ne zaman ulaşıma açılacak?

Haberler: Marmaray kapalı mı, neden kapalı? Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonu ne zaman açılacak

Gebze-Halkalı arası banliyö hatlarının Marmaray ile birleştirilmesi için alt yapı çalışmaları nedeniyle Ayrılık Çeşmesi istasyonu 21 Ocak 2019 Pazartesi ile 04 Mart 2019 tarihleri arasında kapatılacağı açıklandı.

Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray trenlerimiz bu dönem içerisinde Üsküdar-Kazlıçeşme arasında işleyecektir. Yolcuların Ayrılık Çeşmesi-Üsküdar arası ulaşımları için İETT tarafından MR hattı oluşturulmuştur. Dikkatlerinize sunar, iyi yolculuklar dileriz." denildi.

Kapatılmanın ardından Marmaray trenleri Üsküdar-Kazlıçeşme arası çalışmaya devam edeceği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Marmaray #ayrılıkçeşmesi
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