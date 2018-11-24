Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Birkaç gün önce Habertürk’te bir programa tesadüf ettim. FETÖ ile mücadelede gelinen nokta tartışılıyordu.

Programda bulunan isimlerin içinde Durmuş Fikri Sağlar’ı görünce donakaldım zira bu adam tescilli Ergenekon destekçisiydi.

Bakalım ne diyecek diye konuşma sırasının ona gelmesini bekledim.

Aman Allahım!...

Bir insan nasıl bu kadar savrulabilir.



İŞTE MAHKEME KARARININ BELGESİ

Ergenekon’a verdiği destek ilgili mahkemenin Ergenekon kararı kitabında mevcut olan Fikri, hiç utanmadan Fetullah ile güya nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Program sunucusu olan Didem Arslan Yılmaz ile programın bir diğer konuğu gazeteci Nedim Şener’in müdahale edip dünü hatırlatmalarını bekledim ama nafile.

Diyeceksiniz ki ne var o karar kitabında?



Özetle aktarayım:

Ergenekon Kararları, ikinci kitap A bölümü , 850-854 sayfalarında Fikri Sağlar’ın 28.09.2008 tarihli Fatih Karaca’nın yaptığı “Gündem Siyaset” isimli programındaki ifadeleri dosyaya konarak, verilen nihai hükme delil yapıldı.



FİKRİ-FETÖ AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR

Fikri Sağlar’ın o programdaki ifadelerinden biri şudur:

“Ergenekon, komünizme karşı kontrgerilla örgütlenmesi içerisine giren, resmi ama yasadışı faaliyetler içerisine girebilen kurumların, kuruluşların Türkiye’de hâlâ işbaşında olduğunun göstergesi.”

Bir diğer ifadesi:

“Ergenekon davası, Türkiye Cumhuriyetinin dünya uluslar ailesi içinde saygın yer alabilmesi, demokrasinin tüm kurum ve kurgularıyla oluşabilmesi adına, devletin içine sızmış olan gayrı meşru ve gayrı kanuni yapının çıkarılması adına açılmış bir dava olarak görülmelidir.”



‘BAYKAL İLE TEĞMEN ÇELEBİ GLADYO’!

Bitmedi... Fikri Sağlar FETÖ’nün kaset kumpası kurduğu Deniz Baykal için, FETÖ’cü gazete Todays Zaman’a şu açıklamayı yapmıştır:

- “Ergenekon davasının savcısıyım diyen Deniz Baykal derin devletin adamıdır.”

Keza yine bu Durmuş Fikri, halen CHP milletvekili olan ve Ergenekon’da uzun dönem tutuklu kalan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi Gladyo elamanı ilan edebilmiştir.

Ve böyle biri şimdi FETÖ ile mücadele adına yapılan bir TV programına, mücadele önderlerinden biri olarak davet ediliyor, yazıklar olsun.



DİDEM ARSLAN EMİR LONDRA’DAN MI?

Yahu bırakın onu bunu, yine o programa çağrılan Sabri Uzun’un yazdığı kitapta, Fikri Sağlar’ın FETÖ kasetinin hoparlörü olduğu yani onu duyurduğu yazılı değil mi?

Olmadı Didem Arslan Yılmaz olmadı.

Söyle bu Fikri’yi sen mi FETÖ avcısı yapmaya çalıştın, yoksa emir Londra’dan mı geldi?

Londra ne alaka mı?

Habertürk patronu epeydir Londra’da yaşıyor ya ondan!