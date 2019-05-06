Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına itiraz sürecini ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu süreçle ilgili vereceği son karara dair yazı kaleme aldı. Alçı yazısında, "Seçim kararı çıkarsa sandık 14 Temmuz Pazar kurulacak" ifadelerini kullandı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 31 Mart yerel seçimleri İstanbul sonuçlarına itiraz sürecini ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bu süreçle ilgili vereceği son karara dair yazı kaleme aldı.



Alçı, yazısında İstanbul'da yeniden seçim kararı çıkması halinde 14 Temmuz 2019 Pazar günü sandıkların tekrar kurulacağını iddia etti.



Nagehan Alçı, şunları belirtti:



"AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel ve MHP’nin YSK temsilcisi Kürşat Türker Ercan ile konuştum. CHP’nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na da ulaştım ancak kendisi prosedür sonlanana kadar değerlendirme yapmama kararı almış, buna da saygı duyuyorum.



Süreci yakından takip eden hukukçulara da sordum ve tüm bunlara dayanarak olası ilerleyişin bir fotoğrafını çıkardım.



Bugün sonuç çıkacak mı?



Öncelikle en çok merak edilenle başlayayım: Bugün bir karar çıkacak mı? Hayır! Beklenti büyük olsa da bugün bir karar çıkmayacak. Toplantı 14.30’da başlayacak ancak 8 ayrı itiraz başlığının tamamının görüşülüp bir sonuca varılmasını görüştüğüm hiçbir kaynağım beklemiyor.



Süreç büyük olasılıkla bu hafta içine sarkacak. AK Parti temsilcisi Recep Özel’e göre 2-3 gün, MHP temsilcisi Kürşat Türker Ercan’a göre ise 3-4 gün sonunda kesinleşir. Peki oklar neyi gösteriyor? Geçtiğimiz 10 gün içinde itirazların sonuçları ile ilgili ne gibi gelişmeler var?



Şu kadarını söyleyeyim: 10 gün önce, süreç henüz başlarken sonucun tahmini ne kadar zorsa bugün hâlâ öyle. Siyasetin diline bakmayın, hukukçular seçim tekrarı olur mu olmaz mı, deyince yüzde 50-50 diyorlar.



Seçim kararı çıkarsa sandık 14 Temmuz Pazar kurulacak."



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