Habertürk’te iki gözaltı: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy görevinden alındı

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. TMSF’nin kayyum olarak yönettiği Habertürk, Ersoy’u görevden aldı. Aynı soruşturmada Dış Haberler Editörü Elif Kılınç da gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Habertürk’te iki gözaltı: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy görevinden alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Soruşturma kapsamında Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı bildirildi. Habertürk'e kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF), Ersoy’u görevinden aldığı belirtildi.

TELEFONDA İNCELEMELER YAPILDI

Operasyonun geçmişi, daha önce gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği kapsamlı ifadelerle genişlemişti. Fenomenin telefonundan elde edilen dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu temini ve ticaretiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen geniş bir ağı işaret etti. Şüphelinin, faaliyetlerini gizlemek için bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi savcılık tutanaklarına yansıdı.

HABERTÜRK’TE İKİ GÖZALTI

Soruşturma birimlerinin incelemeleri sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un adı da dosyada öne çıktı. Elde edilen tanık ifadeleri ve dijital deliller doğrultusunda Ersoy hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği baskınla Ersoy gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Soruşturma kapsamında Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç’ın da gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmanın medya çalışanlarını da kapsadığı anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyon sürecinde daha önce televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet gözaltına alınmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sanat ve sosyal medya dünyasından çok sayıda isim ise gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrılmıştı. Testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçları kullandıkları reçeteli ilaçlara bağladıkları öğrenildi.

Soruşturma, TCK 188 (Uyuşturucu Ticareti) ve TCK 191 (Uyuşturucu Kullanımı) kapsamında çok yönlü şekilde sürdürülüyor. Dijital materyallerin analizinin devam etmesiyle, gelecek günlerde yeni ifade çağrılarının yapılabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Meteoroloji 21 ili uyardı: Sağanak çok kuvvetli geliyor!Yurt
AFAD duyurdu: Adana’da deprem oldu!AFAD duyurdu: Adana’da deprem oldu!Gündem
İslam Memiş'ten 'en önemli hafta' uyarısı! Gram altında alım fırsatıİslam Memiş'ten 'en önemli hafta' uyarısı! Gram altında alım fırsatıEkonomi
Habertürk Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu
Günün Manşetleri
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte