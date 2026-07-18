Habip Eksik’ten stratejik çelişki: Atlantik hegemonyasını eleştirdi, ABD piyonu Öcalan’ı övdü!

Habip Eksik, uluslararası sistemin tahlil edildiği konuşmasında içinden geçtiğimiz dönemi paradigmal bir kırılma olarak nitelendirdi. 4. Sanayi Devrimi ve yapay zeka gibi teknolojik olanakların "Atlantik merkezli hegemonik blok ve militarist odaklar" tarafından küresel bir tekelleşmenin ve yeni sömürgecilik dalgalarının enstrümanı haline getirildiğini vurguladı. Doğu Avrupa'da tırmandırılan savaşın temelinde küresel güç odaklarının bölgedeki ülkeleri teknolojik yarışta geri bırakma stratejisinin yattığını savunan Eksik, sahadaki asıl saldırgan gücün Atlantik ittifakı olduğunu ifade etti. Konuşmada, Soğuk Savaş dönemi Gladio yapılanmalarının bugün küresel ölçekte devam ettiği ve ahlaki bir çöküş yarattığı tespiti de yer aldı.

''ANTİ-EMPERYALİZM'' MASKESİ ALTINDA BÖLÜCÜLÜK PROPAGANDASI

Ortadoğu'daki emperyalist müdahalelere ve sömürgeci aklın bölgeyi hedef almasına karşı yeni bir "halklar ittifakı" çağrısı yapan Eksik, analizinin ilerleyen bölümlerinde eylem ve söylem tutarsızlığına düştü. Emperyalizme karşı cephe alıyormuş gibi görünürken, çözüm reçetesi olarak bizzat ABD emperyalizminin silahlandırdığı PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan'ın paradigmalarını öne sürdü. Bölgesel istikrarın kilit taşının "Kürt meselesi" olduğunu savunan Eksik, kapitalist moderniteye karşı Öcalan'ın "demokratik konfederalizm" tezlerinin teslim edilmesi gerektiğini iddia ederek açık bir güzelleme yaptı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI 'ROJAVA' ALGISI

Konuşmasında Suriye'nin kuzeyi için emperyalist merkezlerde harita üzerinde üretilen "Rojava" ve Irak'ın kuzeyi için "Irak Kürdistan'ı" gibi etnik bölücü kavramları kullanan Eksik, bu söylemiyle Türkiye, Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğünü açıkça hedef almaktadır. Bir yandan bölge halklarının "emperyalizmin vekalet güçlerine" dönüşmemesi gerektiği yönünde doğru bir stratejik saptama yaparken; diğer yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından on binlerce tır silahla donatılan, bütçesi Pentagon tarafından karşılanan ve Suriye halkının petrol kaynaklarının üzerine bekçi yapılan YPG'yi anayasal bir muhatap gibi sunması devasa bir analitik çelişkidir.

"Rojava" kurgusu, bağımsız ve anti-emperyalist bir direnişi değil; aksine Washington ve Tel Aviv'in bölgeyi etnik/mezhepsel temelde balkanlaştırma vizyonunu temsil etmektedir. Emperyalizmin en kullanışlı vekili konumundaki bu silahlı terör yapılarını överken, "halkların ortak geleceği"nden bahsetmek, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ve işgaline sol terminoloji üzerinden meşruiyet kazandırma çabasından öteye geçememektedir.

UYUMSUZ VE GERÇEKDIŞI ÇÖZÜM MODELİ

Küresel hegemonyaya karşı uluslararası hukukun yeniden inşasından teknolojinin kamulaştırılmasına kadar 6 temel sütuna dayanan bir yol haritası sunan Eksik, konuşmasını "Onurlu bir barış olmadan cihanda kalıcı bir barış inşa edilemez" sözleriyle tamamladı.

Ancak bilimsel ve stratejik gerçeklik net bir şekilde ortadadır: Ortadoğu'da kalıcı barış ve anti-emperyalist blok, Atlantik güdümlü etnik bölücülükle veya terör aparatı yedeğindeki sahte "demokratik konfederalizm" tezleriyle kurulamaz. Bölgesel istikrar; Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın toprak bütünlüğünü esas alan, Astana Süreci gibi bölgesel işbirliği mekanizmalarına dayanan ve ABD emperyalizmini bölgeden söküp atmayı hedefleyen tam bağımsız devlet aklıyla sağlanabilir.