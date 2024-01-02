Hablemitoğlu Cinayeti Şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nu cinayetinin şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını açıkladı.

Hablemitoğlu Cinayeti Şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’ın yakalandığını duyurdu. 

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, 'terör örgütlerine silah sağlama' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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