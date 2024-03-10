Hablemitoğlu davasında Abdullah Gül talebi reddedildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya geçtiğimiz hafta boyunca devam edildi. 4 gün süren tanık dinlemelerinin ardından cuma günü sanıkların ve taraf avukatlarının talepleri alındı. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, taleplerin ardından ara kararını açıkladı.



Mahkemenin ara karar tutanağına göre Necip Hablemitoğlu’nun suikast öncesinde katıldığı Eskişehir’deki Atatürkçü Düşünce Derneğinin konferansına ilişkin görüntüler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğundan istenildi. Söz konusu görüntüler ilk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünden istenilmiş ancak emniyet 15 Temmuz’da arşiv görüntülerinin bulunduğu yerin sular altında kalması nedeniyle görüntülere ulaşılamadığını belirtmişti. Duruşma savcısı ise görüntülerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetletlerinde bulunduğunu kaydederek buradan istenilmesini talep etmişti.

ŞÜPHELİ 2 ŞAHIS

Mahkeme, 14 Aralık 2002 gününe ait konferans görüntülerine ilişkin kayıt geldiğinde; daha önce dosyada bulunan Hablemitoğlu’nun öldürüldüğü gün uğradığı Migros markete ait kamera görüntüleri ile karşılaştırma yapılması konusunda rapor hazırlanmasına da karar verdi. Migros kamera görüntülerinde 25-35 yaşlarında, bir alışveriş sepeti ile gezen 2 erkek şahsın, Hablemitoğlu’nu takip eden şahıslar olabileceği gözetilerek bu 2 kişinin, Eskişehir’deki konferansa katılan şahıslar arasında bulunup bulunmadığı ve bu şahısların sanıklardan birisi olup olmadığı araştırılacak.

HALİL ŞIVGIN EVİNDE DİNLENECEK

Diğer yandan duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verilen eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın oğlu sağlık raporu ile birlikte mazeret dilekçesi vererek babasının tanıklık yapamayacak durumda olduğunu belirtmişti. Mahkeme, 29 Nisan'da Şıvgın'ın evinde kendisinin dinlenilmesini kararlaştırdı. Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 2016 yılında verdiği ifadede, “Mustafa Özcan ile İstanbul’da Samanyolu TV’de katıldığım bir program sonrasında tanıştım. Enver Altaylı program sonrasında Mustafa Özcan ile birlikte dışarıda bekliyorlardı. Altaylı, Özcan’ı tanıştırmak için beklediklerini söyledi. Sanırım Altaylı, Özcan’a, Hablemitoğlu’nun Fetullah Gülen ile ilgili yaptığı çalışmayı söylemiş olacak ki bana, ‘Bir doçent bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Biz bu kişi ile nasıl görüşürüz?’ şeklinde soru sordu. Ben de, ‘Bu konuya karışmam, beni ilgilendirmez’ dedim." demişti. Şıvgın'a bu ifadesi doğrultusunda sorular sorulacak.

MİT MÜSTEŞARLIĞI TEKLİFİ İDDİASINA İLİŞKİN TALEP DE REDDEDİLDİ

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın'ın, Cumhuriyet savcısının ve bir kısım sanık avukatlarının tanık olarak eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın dinlenmesine yönelik taleplerinin yargılamaya yenilik katmayacak nitelikte olduğunu değerlendiren mahkeme bu talebi reddetti. Mahkeme, sanıklardan Enver Altaylı'nın avukatı Büşra Urlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tanık olarak dinlenilmesi talebinin yargılamaya yenilik katacak nitelikte olmadığını değerlendirerek reddetti. İddianamede tanıkların ifadelerinde, Necip Hablemitoğlu ile Abdullah Gül'ün bir görüşme yaptıkları belirtilmişti. Mahkeme ayrıca sanıklardan Levent Göktaş'ın, Necip Hablemitoğlu'na MİT Müsteşarlığı teklif edilip edilmediğinin Cumhurbaşkanlığından sorulmasına yönelik talebini de reddetti. Gazeteci Yasemin Güneri, mahkemede tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Necip Hablemitoğlu öldürülmeden bir gün önce kendisine, 'Ben MİT müsteşarı oluyorum' dediğini söylemişti.