Hablemitoğlu Davasında Ara Karar

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık ifadelerine karşı sanıklar ve taraf avukatlarının beyanları alındı. Taleplerin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.



Mahkeme kararına göre sanık Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verilirken, Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verildi.

Mahkeme Bazı Tanıkların Dinlenme Taleplerini Reddetti

Mahkeme, Hablemitoğlu ailesinin avukatlarının, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın tanık olarak dinlenme talebini reddetti.



Diğer yandan mahkeme ABD Büyükelçiliğine yazı yazılarak olay tarihinde Büyükelçilik lojmanında güvenlik kamerası olup olmadığının sorulmasına ve kameranın olması durumunda olay tarihindeki kayıtların istenilmesini kararlaştırdı.



Bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 4 Mart 2024 tarihine erteledi.