Hablemitoğlu suikastinde yeni gelişme: Savcıdan 7 sanık için ceza yağmuru

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikasta ilişkin görülen davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 10 sanığın yargılandığı süreçte mütalaada 6 sanık hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 1 sanık hakkında ise “silahlı suç örgütüne üye olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

CİNAYET “SİYASİ” OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Savcılık mütalaasında, Hablemitoğlu cinayetinin adi bir olay olmadığının altı çizildi. Mütalaada, cinayetin nedeninin “maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması” olduğu belirtildi. Bu bağlamda “adam öldürme eyleminin siyasi bir cinayet olarak değerlendirilmesi gerektiği” ifade edildi.

Olayın aydınlatılmasında; ihbarlar, olay yeri incelemeleri, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra 2016’dan sonra alınan ifadeler ve HTS analizlerinin etkili olduğu vurgulandı. Mütalaaya göre, olay tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli olan sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin’in kamu gücünü kullanarak “silahlı suç örgütü” haline geldikleri kaydedildi.

“ÖRGÜT TEK BİR EYLEM İÇİN KURULMADI”

Savcılık, söz konusu örgütün sadece bir cinayet için değil, suç işlemeye elverişli yapıda kurulduğunu belirtti. Sanıklardan Mustafa Levent Göktaş’ın suç teşkil eden emir ve talimatlar verdiği, bu nedenle örgüt yöneticisi konumunda olduğu aktarıldı. Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin’in ise kamu görevlisi sıfatıyla Göktaş’tan aldıkları talimatları yerine getirdikleri mütalaaya yansıdı.

Silahlı suç örgütünün gerektiğinde dosyanın diğer sanıkları Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem ile de irtibat kurduğu belirtildi. Mütalaada, FETÖ’nün sözde Türkiye imamı sanık Mustafa Özcan’ın, Hablemitoğlu’nu susturmak amacıyla Enver Altaylı ile plan yaptığı, bu plan doğrultusunda Aydın Köstem aracılığıyla Göktaş’la iletişime geçtiği kaydedildi.

ÖLDÜRME KARARI ORTAK ALINDI

Mütalaada dikkat çeken ifadeler şöyle yer aldı:

“Sanıkların, Necip Hablemitoğlu’nu öldürme kararı aldıkları, Enver Altaylı ve Aydın Köstem’in Mustafa Levent Göktaş’ı azmettirdikleri, sanık Göktaş’ın ise Hablemitoğlu’nun öldürülmesi eylemini gerek görev gereği kendisine bağlı olan gerekse de illegal olarak kendisine örgütsel bağlılık içerisinde yer alan sanıklar Bozkır, Emek ve Mumcuoğlu’na gerçekleştirdiği, Mumcuoğlu’nun, maktulü ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürdüğü gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında toplanan ve hükme esas kabul edilen delillerle ortaya konulmuştur.”

Savcılık mütalaasında Enver Altaylı, Aydın Köstem, Mustafa Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır için “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık Mehmet Narin için ise “silahlı suç örgütüne üye olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, 20 Ekim 2024’te hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi istendi. Ayrıca firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak’ın dosyalarının ayrılması talep edildi.