Hablemitoğlu sanığı Mumcuoğlu hiç görmediğini iddia etti

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin aralarında Fetullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmekle suçlanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu savunma yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen Mumcuoğlu savunmasında, olay tarihinde Kazakistan'dan Kıbrıs’a oradan da Ankara'ya geldiğine yönelik iddiaya değindi. Mumcuoğlu, "Kazakistan'dan pasaport kontrolüne tabii olmadan ayrılmam mümkün değil" dedi.



Savunmanın ardından mahkeme başkanının, "Daha önce maktülü tanıyor muydunuz?" şeklindeki sorusuna Mumcuoğlu, "Hiçbir zaman karşılaşmadık" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı ayrıca Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu'na da Mumcuoğlu'nu daha önce görüp görmediğini sordu.



Şengül Hablemitoğlu, "Necip Hablemitoğlu kendisi ile bir askerin görüşeceğini, bu kişi tarafından arandığını söyledi. Bu kişiyi sanığa çok benzetiyorum" dedi.



Davada katılan sıfatıyla yer alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın da Mumcuoğlu'na, "Bu cinayette adınızın geçtiğini ne zaman öğrendiniz?" sorusunu yöneltti. Mumcuoğlu ise 2017 yılında öğrendiğini söyledi.