Hac uçuş ve kafile bilgileri nasıl öğrenilir? 2026 Hacı adayları uçuş sorgulama ekranı

2026 yılı hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı. Adaylar bilgilerini Diyanet’in resmi internet adresinden öğrenebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
2026 yılında hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, “2026 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında hacı adaylarının kafile ve uçuş bilgileri erişime açıldı.

Hacı adayları, kendilerine ait kafile ve uçuş bilgilerini Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet adresi olan www.hac.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar sisteme giriş yaparak kafile numarası, uçuş tarihi ve diğer organizasyon detaylarına erişim sağlayabilecek.

