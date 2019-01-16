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Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu
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Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu

Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Hacettepe Teknokent'te FETÖ operasyonu

Ankara'da, Hacettepe Teknokent AŞ ile ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'da haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Hacettepe Teknokent AŞ'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların Ankara emniyetine getirileceği öğrenildi.

Hacettepe Teknokent AŞ'ye daha önce de 2 kez FETÖ operasyonu düzenlenmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hacettepe tekno aş #fetö
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