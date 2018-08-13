Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesinin akademisyeni ve çalışanı 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinin, bazıları ihraç edilen akademisyen ve çalışanı 15 kişi hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkardı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, ulaşılamayan 6 şüpheli için Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara'nın yanı sıra iki ilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.