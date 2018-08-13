banner988
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
CHP'li muhaliflerden 'tüzük kurultayı' çağrısı
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti
İyi Parti'li vekil MHP'ye geçti
Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!
Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesinin akademisyeni ve çalışanı 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı

Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Üniversitesinin, bazıları ihraç edilen akademisyen ve çalışanı 15 kişi hakkında, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı, ulaşılamayan 6 şüpheli için Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ankara'nın yanı sıra iki ilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı kararı #fetö #hacettepe üniversitesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.