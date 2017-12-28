FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde operasyon yapıldı. 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın üç "mahrem abisi" hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nden 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Gözaltı kararının ardından Ankara merkezli olmak üzere Malatya, Ordu, Konya, Tekirdağ, Aksaray ve Bursa'da şüphelilerin adresilerine operasyon düzenlendi.



Aralarında üniversite personeli ve öğretim üyelerinin de bulunuduğu şüphelilerden 7'si yakalandı. Yakalanandardan dördünün üniversitede halen çalıştığı belirtildi.



Gözaltına alınan bazı şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Öte yandan Milli İstihbarat Teşkiletı'nın "mahrim abileri" için de tutuklama kararı verildi. Eski Başbakanlık müfettişi Abdullah Yılmaz, eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu uzmanı Ali Sarıtaş, eski doktor Selim Şanlı tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.



Kars'ta da eski Emniyet Amiri itirafçı oldu. FETÖ'nün Kars Emniyet Müdürlüğündeki mahrem imam yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma da Eski Emniyet Amiri E.Ü, örgütün 2004 ile 2007 yılları arasında siyasetçilerle ilgili kendilerine soruşturma dosyalarının devreye sokulması talimatı verdiğini itiraf etti.





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