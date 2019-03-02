31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, merkez seçim bürosunun açılışlını yaptı. CHP’den istifa eden, bölücülük ve federasyon taleplerine karşı dik duruşuyla bilinen Selmanpakoğlu; Açılışta başarılarını ve seçim projelerini anlattı

Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu,, vaatlerini anlattı, başarılarını sıraladı, "biz varız" dedi.



31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu merkez seçim bürosunun açılışını Nevşehir caddesinde yaptı. Açılıştan önce ise belediyenin karşısında bulunan Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuldu.



‘Alevilik İslam dışı’ diyenlere, bölücülük ve federasyon taleplerine karşı çıkan ve CHP'den istifa eden Selmanpakoğlu, açılışta projelerini anlattı, belediye meclis üyelerini tanıttı. Açılışa,Vatan Partisi Hacıbektaş İlçe Başkanı Recai Çetinkaya da katıldı.



Selmanpakoğlu'nun; arıtma tesislerinden halı sahaya, insanlık müzesinden yüksekokul kurulmasına, Hacıbektaş'a kazandırdığı birçok önemli çalışması var.



"Biz Varız" sloganıyla yola çıkan Hacıbektaş Belediye Başkanı Selmanpakoğlu'nun projeleri de oldukça ilgi çekiyor.



Seçim bürosunun açılışında, Vatan Partisinden belediye meclis üyeliğine talip olan adaylar da tanıtıldı.



ulusal.com.tr

