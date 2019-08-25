Diyarbakır'da oğlunun dağa götürüldüğü iddiasıyla eylem yapan annenin eyleminden sonra 2 HDP'li gözaltına alındı. Her iki kişi hakkında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldı. Oğluna kavuşan Hacire Akar'ın diğer annelere de mesajı var.

Diyarbakır'da Mehmet Akar'ın dağa götürüldüğü iddiasıyla ilgili polis titiz bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından Akar, annesine kavuştu.. Olayla ilgili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi encümeni R.K de gözaltına alındı.



Her iki kişi hakkında daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.



Oğlu, HDP'lilerce dağa kaçırıldığı için 4 gündür eylem yapan annenin çabası sonuç verdi. Kararlı mücadelesiyle günler sonra oğluna kavuşan anne Akar, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek oldu.



Polis ekipleri de annenin ihbarıyla titiz bir çalışma başlattı. Gencin can güvenliğini de dikkate alan polis, ayrıntılı bir araştırma yaptı. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi.



MOBESE görüntülerini de inceleyen polis, anne ile oğlunu buluşturdu.



Anne bu eylemle birlikte diğer annelere de mesaj verdi.



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