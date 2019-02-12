Hadi Magazin yarışmasında bugün Beyazıt Öztürk ile ilgili bir soru sorulacak. Açıklama Beyazıt Öztürk'ün yeni YouTube kanalı açtığı ve kanalına ilk konuk aldığı kişinin kim olduğun bilinmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, duyuruda "Sosyal medyada mesafeli durmasıyla bilinen şovmen Beyazıt Öztürk'ün 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını biliyor muydun hadici?" denildi. Hadi bugün Pharmaton Özel Yarışması 12.30'da. Ödül Pharmaton'dan 10 bin lira. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "10.000 TL ödülü kazanman için maksimum konsantrasyon ve bol bol enerjiye ihtiyacın olacak, Pharmaton yanında hadici" ifadeleri kullanıldı. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Enerjik bir güne hazır mısın hadici! İpucumuz da besin öğelerinin oluşturduğu güçten geliyor. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu bu güce ne ad verilir?" ifadeleri belirtildi. Fizy tarafından 30 bin adetle sınırlı Hadi yarışması joker kodu paylaşıldı. Paylaşıma göre, joker kodu R5Y7UIK9 - Fizy tarafından yapılan paylaşıma göre, Fizy uygulamasında "Güncel Popüler" listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı, ipucu sorusu olarak belirtildi

Hadi yarışmaları ilgiyle ve merakla takip ediliyor. Yarışmanın para ödüllü olması ayrı olarak istek uyandırıyor.



Bugün 11.30'daki Hadi Magazin yarışması için ipucu sorusu da paylaşıldı.



Sorunun ünlü isim Beyazıt Öztürk ile ilgili olduğu ifade edildi.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"hadi magazin bugün 11.30’da! İpucu sevilen şovmen Beyazıt Öztürk'ten geliyor. Sosyal medyada mesafeli durmasıyla bilinen şovmen Beyazıt Öztürk'ün 'Beyazla' adıyla bir Youtube kanalı açtığını biliyor muydun hadici? Peki Beyazıt Öztürk'ün yeni açtığı YouTube kanalında konuk ettiği ilk kişi kimdir?"



PHARMATON ÖZEL YARIŞMASI 12.30'DA



Hadi bugün Pharmaton Özel Yarışması 12.30'da. Ödül Pharmaton'dan 10 bin lira. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "10.000 TL ödülü kazanman için maksimum konsantrasyon ve bol bol enerjiye ihtiyacın olacak, Pharmaton yanında hadici" denildi.



İPUCU SORUSU PAYLAŞILDI



Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Enerjik bir güne hazır mısın hadici! hadi 12.30’da Pharmaton katkılarıyla başlayacak! Ödül Pharmaton’dan 10.000 TL İpucumuz da besin öğelerinin oluşturduğu güçten geliyor. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu bu güce ne ad verilir?" ifadeleri kullanıldı.



HADİ JOKER KODU



Fizy tarafından 30 bin adetle sınırlı Hadi yarışması joker kodu paylaşıldı.



Paylaşıma göre, joker kodu R5Y7UIK9



HADİ İPUCU SORUSU



Fizy tarafından yapılan paylaşıma göre, Fizy uygulamasında "Güncel Popüler" listesindeki 5. şarkıyı seslendiren sanatçı, ipucu sorusu olarak belirtildi.



ulusal.com.tr