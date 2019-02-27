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Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı: Bir Demet Tiyatro'daki Zabıta İrfan karakterini kim canlandırıyor

Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı yarışmasının sorusu ve cevabı belli oldu. Yarışma tarafından "1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz?" paylaşımı yapıldı

Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı: Bir Demet Tiyatro'daki Zabıta İrfan karakterini kim canlandırıyor

Hadi 12.30 ipucu sorusu ve cevabı yarışmasının sorusu ve cevabı belli oldu. 

Yarışma tarafından şunlar denildi:

"1995 yılında başlayıp 2002 yılına kadar süren ve müdavimlik yaratan oyun; Bir Demet Tiyatro'ya kimler ne kadar hakim? Bugünkü ipucumuz oradan geliyor. Zabıta İrfan'ı hatırlıyor musunuz?"

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi #bir demet tiyatro #zabıta irfan
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