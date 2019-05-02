İlgiyle ve merakla takip edilip oynanan Hadi yarışmasının 2 Mayıs Perşembe günü yani bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu geldi. Buna göre, yarışmada, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun kim olduğuyla ilgili. Aynı zamanda bu oyuncunun geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te kendi adıyla dünya genelinde satışa çıkacak parfümün tanıtımını yaptı. 2014 yılından bu yana dizide Ertuğrul Gazi rolünde, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynuyor

Meşhur yarışma Hadi'nin 12.30 yarışmasının ipucu sorusu ünlü bir diziden geliyor.



Yapılan paylaşıma göre, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde canlandırdığı Ertuğrul karakteri ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun kim olduğu soruluyor.



Aynı zamanda bu oyuncunun geçtiğimiz günlerde Kuveyt'te kendi adıyla dünya genelinde satışa çıkacak parfümün tanıtımını yaptı.



2014 yılından bu yana dizide Ertuğrul Gazi rolünde, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynuyor.



ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR



Engin Altan Düzyatan (d. 26 Temmuz, 1979; İzmir), Türk oyuncu ve sunucu.



Yaşamı



Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan[1] Engin Altan Düzyatan,[2] 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.



Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.



2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır