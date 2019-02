Popüler para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması Hadi tarafından bugünün yarışmasının TV+ Plus Belgesel Gecesi olduğu belirtildi. Ödül 20 bin lira olarak açıklandı. Bugün toplamda 50 bin adet jokerin dağıtılacağı ifade edildi TV+ Plus tarafından bugünkü yarışmanın ipucu sorusunun "Hem güzelliklerine hem güçlerine hayran olduğumuz büyük kedilerin en büyüğü hangisi?" olduğu paylaşıldı. Sorunun yanıtı da National Geographic'ten geldi. National Geographic tarafından yapılan paylaşımda, "Büyük kedi ailesinin en büyüğü olan kaplanların beden ağırlıkları yaklaşık 330 kg’dır" bilgileri verildi. 30 bin adetle sınırlı olduğu belirtilen joker kodu paylaşıldı

"Hadiciler toplanın, bu akşamki TV+ Belgesel Gecesi için ipucu geliyor! Hem güzelliklerine hem güçlerine hayran olduğumuz büyük kedilerin en büyüğü hangisi? Araştırarak vakit kaybetme, cevap @natgeotvturkiye’nin son postunda"



“Hadi Belgesel gecesi 20.30’da başlıyor; işte bu geceki oyun için bir ipucu: Büyük kedi ailesinin en büyüğü olan kaplanların beden ağırlıkları yaklaşık 330 kg’dır. Jokeri kaçırmamak için @tvplus’ı takip etmeyi unutma.”



