Hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da yapılan para ödüllü canlı mobil bilgi yarışması Hadi'de günün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşıma göre, soru unutulmaz bir Yeşilçam sahnesiyle ilgili. Yapılan duyuruda, "Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?" denildi

Para dağıtan mobil canlı bilgi yarışması Hadi'de günün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.



Soru, unutulmaz bir yeşilçam filmiyle ilgili.



Yapılan paylaşımda, "Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?" denildi.



İpucu sorusunun cevabı ise 'Tarkan: Viking Kanı'



ulusal.com.tr

