Hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da yapılan para ödüllü canlı mobil bilgi yarışması Hadi'de günün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşıma göre, soru unutulmaz bir Yeşilçam sahnesiyle ilgili. Yapılan duyuruda, "Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?" denildi. Bu akşamki 20.30 yarışmasının 15 bin lira ödüllü olduğu belirtildi. Marshall Sil-Pak Özel Yarışması için 10 bin joker kodu dağıtılacağı aktarıldı

Para dağıtan mobil canlı bilgi yarışması Hadi'de günün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu paylaşıldı.



Soru, unutulmaz bir yeşilçam filmiyle ilgili.



Yapılan paylaşımda, "Tarkan film serisinde dev ahtapotun Tarkan'ı öldürmeye çalıştığı sahneyi hatırlıyor musunuz sevgili hadiciler? Peki bu sahnenin yer aldığı filmle ilgili neler biliyoruz?" denildi.



İpucu sorusunun cevabı ise 'Tarkan: Viking Kanı'.



MARSHALL ÖZEL YARIŞMASI JOKER KODU



Bu akşamki 20.30 yarışmasının 15 bin lira ödüllü olduğu belirtildi. Marshall Sil-Pak Özel Yarışması için 10 bin joker kodu dağıtılacağı aktarıldı.



Marshall tarafından özel yarışmaya dair, "18 Şubat Pazartesi 20.30'da Marshall Sil-Pak özel yarışması @hadioynalive'da! Bolca jokerin hediye edileceği yarışmayı kaçırmamak için kendinize hatırlatma kurun. Bizden söylemesi… ;)" açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr

