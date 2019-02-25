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Hadi 25 Şubat 2019 Pazartesi bugün 12.30 20.30 ipucu soruları ve cevapları ile joker kodu yayınlandı mı? (Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı kimdir)

Hafta içi her gün iki defa, hafta sonları ise günde bir defa yapılan Hadi yarışması bünyesine yeni isimler ve yarışmalar katmaya devam ediyor. En son Jahrein ile Hadi Gamer yarışmasını yayın alan Hadi, daha da yaygınlaşmayı sürdürüyor. Bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu da paylaşıldı. Paylaşıma göre, soru bir kitap hakkında geliyor. Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! İpucumuz 2005 yılında yayımlandığında satış rekorları kıran bir eserden geliyor. 'Şu Çılgın Türkler' adlı romanı duymayanımız var mı? Peki bu efsanevi romanın yazarını hatırlayabildik mi?" denildi

Hadi 25 Şubat 2019 Pazartesi bugün 12.30 20.30 ipucu soruları ve cevapları ile joker kodu yayınlandı mı? (Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı kimdir)

Hadi tarafından para ödüllü yarışmalar çeşitlendiriliyor.

Ünlü isim Ceyda Düvenci ile Ailece Hadi'yi yayına alan Hadi, Jahrein ile Hadi Gamer yarışmasını da oyunseverler için düzenliyor.

Her gün yarışmaya ait sosyal medya hesapları üzerinden günün ipucu soruları ve joker kodu paylaşımı yapılıyor.

Paylaşımlara göre, bugünün 12.30 yarışmasının ipucu sorusu bir kitap hakkında.

Açıklamada, "hadi bugün 12.30'da! İpucumuz 2005 yılında yayımlandığında satış rekorları kıran bir eserden geliyor. 'Şu Çılgın Türkler' adlı romanı duymayanımız var mı? Peki bu efsanevi romanın yazarını hatırlayabildik mi?" ifadeleri kullanıldı.

Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı, Turgut Özakman.

Etiketler; #şu çılgın türkler #Turgut Özakman #hadi
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