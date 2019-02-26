banner1002
MİT'e 2018'de ihbar yağdı
MİT'e 2018'de ihbar yağdı
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
Hocalı katliamının 27. yılı
Hocalı katliamının 27. yılı

Hadi 26 Şubat 2019 Salı joker kodu, ipucu sorusunun yanıtları paylaşıldı mı? (Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı tablosu nerede)

Hadi'nin bugünkü ilk yarışmasının ipucu sorusu geldi. Buna göre, saat 12.30'daki yarışma ünlü ressam Michelangelo'nun ünlü tablosu hakkında. Paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?" denildi

Hadi 26 Şubat 2019 Salı joker kodu, ipucu sorusunun yanıtları paylaşıldı mı? (Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı tablosu nerede)

Hadi her gün yarışmalarını sürdürüyor.

Farklı şirketlerden ödüllülerin geldiği yarışma, sosyal medya aracılığıyla ipucu sorusu ve joker kodu paylaşılıyor.

Bu kapsamda bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu da belli oldu.

Paylaşımda şunlar denildi:

"Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?"

Etiketler; #hadi #Michelangelo #Ademin Yaratılışı tablosu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.