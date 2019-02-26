Hadi'nin bugünkü ilk yarışmasının ipucu sorusu geldi. Buna göre, saat 12.30'daki yarışma ünlü ressam Michelangelo'nun ünlü tablosu hakkında. Paylaşımda, "Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?" denildi

Hadi her gün yarışmalarını sürdürüyor.



Farklı şirketlerden ödüllülerin geldiği yarışma, sosyal medya aracılığıyla ipucu sorusu ve joker kodu paylaşılıyor.



Bu kapsamda bugünkü 12.30 yarışmasının ipucu sorusu da belli oldu.



Paylaşımda şunlar denildi:



"Bugünkü ipucumuz dünyaca ünlü ressam ve heykeltıraş Michelangelo'nun bir eserinden geliyor... Michelangelo'nun Adem'in Yaratılışı adlı ünlü tablosu, tıpkı birçok Rönesans eseri gibi bir yapının tavanına resmedilmiştir. Peki bu freski kendi gözlerinizle görmek için nereyi ziyaret etmeniz gerekir biliyor muyuz?"