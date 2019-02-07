banner1002
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Büyük operasyon: Gözaltılar var
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
'ABD özür dilerse kabul etmeye hazırız'
Madenleri devlet işletsin
Madenleri devlet işletsin

Hadi 7 Şubat 2019 Perşembe 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu ile cevabı (12 Öfkeli Adam, Köpeklerin Günü filmlerinin yönetmeni kimdir)

Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasında son günlerde popüler olan ve vizyonda girdiğinden beri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmindeki bir karakterle ilgili ipucu sorusu geldi. Cevabının ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un olduğu soruya dair paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?" denildi

Hadi 7 Şubat 2019 Perşembe 12.30 20.30 joker kodu ve ipucu sorusu ile cevabı (12 Öfkeli Adam, Köpeklerin Günü filmlerinin yönetmeni kimdir)

Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunduğu Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusu belli oldu.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen Yılmaz Erdoğan ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle ilgili ipucu sorusu geldi.

Yarışmanın sosyal medya hesabından soruya dair şu paylaşım yapıldı:

"Özge Ulusoy'un sunduğu hadi Magazin bugün 11.30'da. Sinema gündemini yakından takip ediyorsan şıp diye bileceğin bir ipucuyla karşındayız sevgili hadici! 2002 yılında Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duymaya başladığımız, 2013'te Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Kelebeğin Rüyası filminde Mert Fırat ile başrolleri paylaşan ve geçtiğimiz hafta vizyona giren "Organize İşler 2: Sazan Sarmalı" filminde "Sarı Saruhan" karakterini canlandıran oyuncu kimdir?"

Sorunun cevabı, Kıvanç Tatlıtuğ.

HADİ 12.30 İPUCU SORUSU

Hadi tarafından yeni yarışmanın ipucu sorusu paylaşıldı. Paylaşımda, "hadi bugün 12.30'da! Film kurdu hadiciler bu gece ne izleyeceğimizin planını yaptık mı? Eğer ne izleyeceğinize bir türlü karar veremediyseniz, bu ipucumuz size harika iki klasik filmi hatırlatacak. "12 Öfkeli Adam" ve "Köpeklerin Günü" filmlerinin yönetmeni kimdir? Belki onları yeniden izlersin!" denildi.

Sorunun cevabı, Sidney Lumet.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi magazin #özge ulusoy #Yılmaz Erdoğan #Organize İşler 2: Sazan Sarmalı #sarı saruhan #kıvanç tatlıtuğ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.